La relation entre José Mourinho et le Real Madrid est complexe. Entraîneur du club espagnol par le passé, le tacticien lusitanien a failli reprendre les commandes de la formation madrilène, décevante en début de saison, lui qui était annoncé parmi les candidats susceptibles de remplacer Zinedine Zidane. Mais le Real ne tangue plus désormais et Mourinho a retrouvé un club en s'engageant à Tottenham.The Sun rapporte néanmoins une proposition particulière de la part de la direction du Real.



En effet, The Sun indique que les dirigeants du Real ne voulaient pas voir Mourinho s'engager dans une autre écurie européenne et étaient disposés à utiliser les grands moyens pour l'en dissuader. La direction merengue voulait ainsi offrir 14 millions d’euros au manager lusitanien pour patienter en attendant le départ d’un certain Zinedine Zidane. Pour rappel, José Mourinho avait dirigé le Real Madrid entre mai 2010 et juin 2013.