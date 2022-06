Montpellier tient son latéral droit. Sauf rebondissement de dernière minute, Falaye Sacko va s'engager avec le club héraultais. Les différentes parties sont parvenues à un accord global sur le transfert, sous forme d'un prêt avec option d'achat obligatoire, de l'international malien du Vitoria Guimaraes.

Déjà 4 recrues pour Montpellier



La transaction devrait être officialisée ce vendredi à l'issue de la visite médicale du joueur de 26 ans, estimé entre 2 et 3 millions d'euros. Egalement approché par Lille et Strasbourg ces dernières semaines, Falaye Sacko viendra s'ajouter à Arnaud Nordin, Wahbi Khazri et Théo Sainte-Luce (libres), ainsi qu'à Faitout Maouassa (prêté) sur la liste des recrues estivales du club présidé par Laurent Nicollin.