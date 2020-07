Monaco : Le départ de Moreno officialisé

L'AS Monaco a confirmé le départ du technicien espagnol dans un communiqué publié ce dimanche sur ses supports. Robert Moreno avait pris les commandes du club de la Principauté le 28 décembre 2019, succédant à Leonardo Jardim, dont le retour au club s'était soldé par un échec. L'ancien sélectionneur de l'Espagne n'est pas parvenu à qualifier l'ASM pour une coupe d'Europe, avec une décevante neuvième place. Annoncé depuis ce samedi, le limogeage de Robert Moreno est désormais officiel.L'ancien sélectionneur de l'Espagne n'est pas parvenu à qualifier l'ASM pour une coupe d'Europe, avec une décevante neuvième place.

L’AS Monaco annonce avoir lancé une procédure conduisant au départ de Robert Moreno. L’entraîneur espagnol en a été informé samedi lors d’un entretien préalable.https://t.co/K5gGXvIzlV — AS Monaco 🇲🇨 (@AS_Monaco) July 19, 2020

"L’AS Monaco annonce avoir lancé une procédure conduisant au départ de Robert Moreno. L’entraîneur espagnol en a été informé samedi lors d’un entretien préalable, a indiqué l'AS Monaco dans un communiqué. "Nos chemins se séparent plus tôt que prévu mais je souhaite remercier Robert Moreno d’avoir accepté le challenge, a de son côté indiqué le vice-président du club, Oleg Petrov. Avec son staff, Robert a fait tout son possible pour améliorer l’équipe, avec enthousiasme et dévouement. Je lui souhaite le meilleur pour l’avenir".