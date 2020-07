Monaco, un changement sur le banc qui se justifie ?

Le transfert le plus surprenant de l'été français est peut-être sur le point d'arriver. Contre toute attente, l'AS Monaco aurait décidé de renvoyer Robert Moreno pour nommer Niko Kovac au poste d'entraîneur. Un mouvement inattendu au lendemain d'un match amical remporté par l'ASM sur la pelouse du Cercle Bruges (0-2). L'Espagnol, nommé en décembre 2019, dirigeait là son premier match de la saison 2020-2021. Et certainement son dernier à en croire les informations de L'Equipe. Avec ce changement d'entraîneur à un mois de la reprise de la Ligue 1, le club de la Principauté compte rentrer dans une nouvelle ère. Mais est-ce une bonne idée ?





Il y a six mois, Robert Moreno semblait venir pour un projet sur le long terme. Mais les prestations de son équipe en ont décidé autrement. Les joueurs n'ont jamais réellement adopté sa philosophie et les résultats n'ont pas suivi. Son manque d'expérience en club a certainement été un frein à son développement et l'arrivée de Paul Mitchell a précipité la fin de son expérience française. L'Anglais aurait demandé aux propriétaires du club un entraîneur plus réputé. Cet été, l'organigramme monégasque a été revu en profondeur et l'arrivée de Niko Kovac à la place de Robert Moreno semble être le dernier ajustement à faire pour permettre un alignement total entre les différents décideurs. Comme son directeur sportif, le natif de Berlin est passé par l'éco-système Red Bull. Il y a terminé sa carrière de joueur et entamé celle d'entraîneur. Deux mondes dans lesquels il a bien plus d'expérience que son prédécesseur.

Niko Kovac, un passage à l'Eintracht Francfort qui a fait date



Dans un vestiaire assez jeune, le Croate va pouvoir apporter son vécu d'ancien joueur et d'entraîneur de premier plan. Dans sa première carrière, le quadragénaire a joué dix saisons de Bundesliga et terminé une Coupe du Monde à la troisième place. Dans la seconde, il a dirigé la Croatie au Mondial 2014 et mené le Bayern Munich à un doublé Coupe-Championnat. Renvoyé depuis, il est surtout resté dans les mémoires pour le travail accompli à Francfort. Il a sauvé l'Eintracht de la relégation et lui a permis de gagner la Coupe d'Allemagne en 2018. Il a posé les bases de l'incroyable saison 2018-2019 des partenaires de Luka Jovic. Durant cette expérience, il était apparu proche de ses joueurs dans un environnement cosmopolite. 17 nationalités étaient représentées à la Commerzbank-Arena sous ses ordres. Un contexte similaire à celui qui l'attend à Monaco.





Avec du recul, le moment de ce changement semble opportun. Le mercato monégasque n'a pas encore commencé et la saison est encore assez loin. L'identité du nouvel arrivant semble aussi idéale. Niko Kovac colle parfaitement aux nouvelles ambitions monégasques. L'opportunité de recruter un entraîneur libre qui a déjà remporté un titre dans un grand championnat n'est pas non plus fréquente. Le club princier a dû y voir une occasion de donner le vrai départ d'un nouveau projet sur le long terme. A condition que la direction monégasque officialise la nouvelle. Sur le Rocher, on n'est jamais à l'abri d'une énorme surprise.