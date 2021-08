Messi, la grande annonce est imminente

Arrive-t-on au dénouement de la saga Messi ? C’est ce que l’on pourrait penser si l’on se fie aux rumeurs qui émanent de la Catalogne. D’après El Mundo Deportivo, l’accord total entre le FC Barcelone et le génie argentin est tout proche, et la direction blaugrana espère pouvoir faire l’annonce officielle dès ce jeudi. Joan Laporta, le président, veut que tout soit ficelé avant le match de prestige contre la Juventus, comptant pour le trophée Gamper et qui est prévu ce week-end.

Le Barça touche au but

Il y avait déjà un accord de principe entre le sextuple Ballon d’Or et ses dirigeants sur la base d’un contrat de cinq ans, mais il fallait encore que ces derniers trouvent les fonds nécessaires pour garantir cette opération. Cette contrainte a longtemps paru insurmontable en raison des difficultés financières du club, mais voilà qu’une aide inespérée de la Liga est tombée du ciel. A présent, rien ne semble s’opposer à la finalisation du deal. Au grand bonheur des supporters barcelonais.

