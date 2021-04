Messi et Neymar réunis à Paris ? Un grand coach en rêve

La rumeur de possibles retrouvailles entre Lionel Messi et Neymar au sein d’un même club est toujours d’actualité. Tant qu’il n’a pas prolongé au Barça ou donné sa parole à une autre écurie, la star argentine est annoncée comme possible future transfuge du PSG. Une perspective qui excite beaucoup de monde, y compris ceux qui ne sont pas particulièrement fans des champions de France.

« Au PSG, ça serait mieux »

Un certain Luiz Felipe Scolari s’est exprimé sur le sujet. Pour ce grand entraineur brésilien, champion du monde 2002 avec la Seleçao, ça serait une très belle chose que ces deux grands attaquants se retrouvent sous le même maillot. « J’aimerais voir Messi et Neymar de nouveau réunis. Et si c’est au PSG, encore mieux », a-t-il déclaré lors d’une courte intervention sur la radio argentine, Super Deportivo.

Scolari connait très bien Neymar car il l’a coaché pendant deux saisons lorsqu’il était en charge pour la deuxième fois des Auriverde (2012-2014). À cette époque, il n’avait pas pu lui associer un autre attaquant de qualité et c'était rédhibitoire.



Pour rappel, les deux stars sud-américaines se sont produites ensemble pendant quatre années sous les couleurs du Barça, composant la fameuse MSN en compagnie de Luis Suarez.