Depuis jeudi soir, Lionel Messi n’est officiellement plus un joueur du FC Barcelone. Incapable de surmonter les obstacles de la Liga en ce qui concerne le volet financier d’une prolongation, le club catalan a dû se résoudre à laisser filer sa star. A moins d’un incroyable revirement de situation, l’histoire de la Pulga avec son club de toujours est donc terminée.



Cette nouvelle a évidemment beaucoup attristé les fans blaugrana. Une désillusion que ces derniers ne se sont pas privés pour exprimer haut et fort. Et, certains ont même identifié un coupable à cette situation, en l’occurrence Antoine Griezmann.

Griezmann pris à partie par les « supporters »



Ce vendredi matin, à son arrivée à l’entrainement, le Français a donc été la cible du courroux des socios. « Si Messi est parti c’est à cause de toi », lui a-t-il été lancé notamment alors qu’il était à l’entrée du centre au bord de sa voiture. Des paroles qui font assurément très mal, en plus des huées qu’il a dû subir. Le média Cuatro vient de rapporter cette scène en détails.



Pour rappel, Giezmann était censé être vendu cet été pour permettre à Barcelone de récupérer des fonds nécessaires au nouveau contrat de Messi. Cela ne s’est pas fait, en raison du refus notamment de l’international tricolore de partir n’importe où. Un choix dont il fait les frais aujourd’hui. Espérons que cette réaction des supporters soit ponctuelle, autrement le champion du monde est appelé à vivre une campagne très compliquée du côté du Camp Nou. Une de plus.

