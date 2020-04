Mercato : Xavi « sera le prochain entraîneur du Barça »

« J’ai très envie de revenir, c’est une certitude. Je peux apporter quelque chose aux joueurs avec mon expérience d’entraîneur. Mais j’ai fait comprendre au Barça que je me voyais dans un projet qui part de zéro et dans lequel la prise de décisions serait mienne. (…) Un changement de direction nécessaire ? Je ne me cache pas. Je veux travailler avec des gens en qui j’ai confiance ». Ces propos récents, signés Xavi dans les colonnes de La Vanguardia, ne sont pas passés inaperçus auprès des amoureux du FC Barcelone. Annoncé proche d'un retour au club l'hiver dernier, Xavi avait finalement refusé de prendre les commandes de l'équipe. Mais cette échéance semble inévitable.

"Xavi a un grand avenir devant lui"