Mercato : Wesley Fofana exempté d'entraînement

"C'est un bon gars, mais c'est difficile pour lui de tout gérer, et tant qu'il est dans cet état d'esprit, il lui sera difficile de jouer", a-t-il expliqué, ajoutant que s'entraîner avec les moins de 23 ans lui permettait au moins d'entretenir sa forme physique et de travailler sa technique. Fofana, âgé de 21 ans, a manqué un entraînement de l'équipe première la semaine dernière. En conséquence, Rodgers l'a écarté du groupe qui a difficilement battu Stockport County (4e div.) mardi soir au 2e tour de la Coupe de la Ligue. Et rien n'indique qu'il sera dans le groupe ce week-end pour la 4e journée du championnat d'Angleterre. Ironie du calendrier, les Foxes se déplacent samedi à Stamford Bridge, le stade de Chelsea.

"Ces gars sont bien payés. La moindre des choses qu'ils puissent faire, c'est d'être présent. Et s'ils ne le font pas, avec tout le respect qui leur est dû, ils ne peuvent pas prétendre être dans le groupe", a prévenu Rodgers mardi soir. L'international Espoirs a été recruté il y a deux ans par Leicester en provenance de Saint-Etienne pour une somme estimée à 35 millions d'euros. Il s'est imposé dès sa première saison dans l'axe de la défense des Foxes et, remis d'une grave blessure survenue l'été dernier, est revenu à son meilleur niveau, signant en mars dernier un nouveau contrat le liant à son club jusqu'en 2027. Pour la direction de Leicester, le message est clair: il n'est pas à vendre.

Mais Chelsea veut le recruter et le feuilleton s'éternise. D'après les médias britanniques, Leicester a rejeté cette semaine une nouvelle offre du club londonien, la troisième, qui proposait entre 60 et 70 millions de livres (entre 71 et 83 millions d'euros). Le club londonien préparerait une quatrième offre à plus de 80 millions de livres (environ 95 millions d'euros). Chelsea, repris fin mai par un consortium emmené par l'homme d'affaires américain Todd Boehly, a déjà dépensé 170 millions de livres cet été et travaille aussi sur un transfert de l'attaquant Pierre-Emerick Aubameyang, ex-star d’Arsenal sous contrat avec le FC Barcelone.