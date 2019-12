Ce n’est pas le choix qui manque à Zlatan Ibrahimovic. Le Milan AC en a fait un objectif prioritaire de l’hiver, Naples est le club de son idole Diego Maradona, même si Aurelio de Laurentiis lui a fermé la porte, et les clubs anglais ont la surface financière pour l’attirer, malgré son attrait pour un retour en Italie. Mais l’attaquant international suédois (116 sélections) pourrait finalement décider de raccrocher les crampons. La Gazzetta dello Sport évoque ce mardi les doutes d’Ibrahimovic quant à la suite à donner à sa carrière. Le natif de Malmö se sent bien physiquement. Mais il a fêté ses 38 ans en octobre et n’a plus joué depuis près de deux mois, ce qui le contraindrait à une remise à niveau avant de pouvoir être compétitif en Serie A.

Encore plus après deux saisons en Major League Soccer avec le Los Angeles Galaxy, où il a compilé des statistiques mirobolantes (52 buts en 56 matchs). L’envie de s’éloigner du football pour profiter de sa retraite trotterait aussi dans la tête de l’ancien joueur du PSG, après plus de 20 ans au haut niveau. Le temps pressant, une réponse définitive ne devrait plus tarder. Elle a de plus en plus de chances de ressembler à un crève-cœur pour les admirateurs d’Ibrahimovic.