Mercato : Upamecano vers Arsenal, Kakuta de retour à Lens, Batshuayi vers la sortie ?

Les rumeurs fiables



L’entraîneur de Chelsea Frank Lampard souhaite absolument recruter un défenseur latéral gauche cet été, et la piste Ben Chilwell est pour l’instant la plus chaude. Mais si l’affaire ne se concluait pas avec l’international anglais de Leicester, les Blues auraient dans le viseur Layvin Kurzawa, mais aussi Nicolas Tagliafico, selon le Daily Telegraph. L’international argentin de 27 ans porte les couleurs de l’Ajax Amsterdam depuis 2018 (38 matchs disputés cette saison) mais n’a jamais caché son envie de rejoindre un jour un championnat plus huppé. Le club néerlandais serait d’accord pour laisser partir l’Argentin, qui a encore deux ans de contrat, à condition de débourser 25 millions d’euros.



Sous contrat jusqu’en 2021 avec Leipzig et très courtisé par le Milan AC, Dayot Upamecano pourrait finalement signer à Arsenal, selon Tuttosport. Le club milanais se serait en effet fait griller la politesse par les Gunners, qui auraient obtenu une promesse de vente de la part de Leipzig. Si le défenseur international espoirs français de 21 ans (33 matchs cette saison) ne prolonge pas son contrat cet été, alors le club allemand le vendra à Arsenal plutôt que de le laisser partir gratuitement dans un an. Sa clause libératoire, à payer avant le 30 juin, est de 60 millions d’euros.

🇩🇪 #ChampionsArena

⚽ @c_nk97 est notre invité sur beIN SPORTS 1 !

🎙 "Leipzig était le projet qu'il me fallait, un club ambitieux qui fait confiance aux jeunes" pic.twitter.com/s5UuKbb9cG — beIN SPORTS (@beinsports_FR) June 13, 2020



Michy Batshuayi et Chelsea, ça sent la fin. L’attaquant belge, recruté en 2016 par les Blues mais prêté six mois au Borussia Dortmund, puis à Valence et à Crystal Palace, n’entre pas dans les plans de Frank Lampard, le coach des Blues, qui ont fait prolonger Olivier Giroud et sont en passe de recruter Timo Werner. L’ancien attaquant de l’OM (24 matchs cette saison, 6 buts) n’a même pas été convié au dernier match amical disputé à huis clos par Chelsea cette semaine. Selon le Daily Mirror, le club londonien veut donc vendre le joueur acheté 40 millions d’euros il y a quatre ans. West Ham serait intéressé pour le récupérer.



La rumeurs loin d’être fiable



Arrivé libre il y a un an à la Juventus Turin, où il a signé pour quatre ans, Aaron Ramsey pourrait déjà retourner en Angleterre, si l’on en croit le Daily Mail. L’international gallois de 29 ans (24 matchs mais seulement neuf comme titulaire, 4 buts cette saison) dispose d’un très gros salaire dans le Piémont, et la Juventus souhaiterait faire des économies, en raison de la crise liée à la pandémie de coronavirus. Elle pourrait donc le revendre à un club de Premier League, et les deux Manchester, ainsi que Tottenham, seraient intéressés. Mais l’ancien joueur d’Arsenal devra absolument baisser son salaire.

Ça va se faire



Gaël Kakuta va rentrer au bercail. Passé par Lens entre 8 et 16 ans, le milieu offensif franco-congolais devrait revenir chez les Sang et Or. Selon L’Equipe, le club lensois et le joueur qui fêtera ses 29 ans dimanche prochain ont trouvé un accord sur les conditions et la durée de son transfert (trois ans). Reste désormais à se mettre d’accord avec Amiens, avec qui il a disputé 24 matchs de Ligue 1 cette saison, concernant l’indemnité de transfert, puisque Kakuta est sous contrat jusqu’en 2022.

Bernard Joannin ne "s'oppose pas" au départ de Kakuta :