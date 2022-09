Révélation au Portugal la saison dernière sous les couleurs de Boavista, le défenseur ghanéen Abdul Mumin va poursuivre sa carrière en Liga espagnole. Annoncé cet été à Angers, le joueur de 24 ans va rejoindre le Rayo Vallecano. La formation madrilène annonce officiellement ce jeudi sa signature pour les quatre prochaines saisons.



Formé par la réputée Right to Dream Academy dont sont également issus Mohammed Kudus et Kamaldeen Sulemana, passés également par le club danois de Nordsjaelland, Abdul Mumin postule comme eux à une place parmi les Black Stars pour le Mondial au Qatar.