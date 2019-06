Mercato Tottenham: L'Inter croît en ses chances pour Eriksen

Christian Eriksen a clairement fait entendre sa voix. Le milieu de terrain international danois ne compte pas prolonger à Tottenham et souhaite relever un nouveau défi. Le Real Madrid semble très bien placé mais il n'est évidemment pas seul sur les rangs. Et si les Madrilènes venaient à hésiter, avec Pogba par exemple, le nouveau club d'Antonio Conte compte bien tout faire pour convaincre Eriksen. Selon la Gazzetta, le club italien serait même disposé à proposer 70 millions d'euros aux Spurs et surtout à donner les clés du jeu au Danois qui deviendrait la tête d'affiche d'un milieu de l'Inter ciblé comme le point faible de l'équipe par Conte.