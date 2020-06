Mercato : Terrier toujours plus proche de Rennes, la Roma sur Cavani ?

Ça va se faire



Martin Terrier (23 ans), toujours un peu plus proche de Rennes. A en croire nos confrères de L'Equipe, le club breton aurait fait un pas supplémentaire ces dernières heures vers le jeune attaquant de Lyon, sous contrat dans le Rhône jusqu'en juin 2022. L'OL et son président Jean-Michel Aulas n'auraient toujours pas l'intention de faire le moindre cadeau au Stade Rennais et à son nouveau directeur de la cellule de recrutement Florian Maurice, passé de Lyon à Rennes cet été.

Toutefois, le désir du joueur de rejoindre la Bretagne et Maurice, que l'international Espoirs connaît forcément très bien, aurait amené Lyon à revoir à la baisse le prix initialement demandé (18 M€) pour l'ancien Strasbourgeois. Et désormais, l'OL serait prêt à laisser partir Terrier pour 15 M€, dont quatre millions d'euros de bonus éventuels. Soit un montant final qui serait pratiquement celui que Rennes souhaitait investir initialement (10 M€) pour le joueur. De là à dire que le transfert est plus que jamais en bonne voie, il n'y a qu'un pas.

Les rumeurs fiables



Alex Telles (27 ans) et le PSG, ce ne sera probablement bientôt plus que de l'histoire ancienne. Si le latéral gauche du FC Porto semblait constituer il y a peu de temps encore l'une des cibles prioritaires de Leonardo - il avait même été question d'un accord entre le club parisien et Porto (accord toutefois démenti par le président des Dragões) - ce ne serait plus du tout le cas aujourd'hui, à en croire le quotidien Record.

Et ce serait précisément parce que Paris a dû renoncer au dossier Telles, notamment en raison des exigences du club portugais, qu'il s'apprêterait à finalement prolonger Layvin Kurzawa (de quatre ans). A l'origine, pourtant, l'ancien Monégasque annoncé dans un premier temps du côté de l'Atlético Madrid, n'aurait pas dû être conservé par le PSG, précisément pour faire une place à Telles aux côtés de Juan Bernat. Mais ça, c'était avant, semble-t-il.

Les rumeurs loin d’être fiables

Edinson Cavani (33 ans), et maintenant la Roma ? Après le Barça , ce serait au tour du club de la Louve, bien avancé par ailleurs sur le dossier de l'international espagnol Pedro, de s'intéresser de près à l'attaquant uruguayen parti du PSG après sept années passées dans la Capitale française, où il a refusé de prolonger de deux mois pour terminer la saison sous les couleurs parisiennes. A en croire la radio uruguayenne Sport 890, l'AS Rome serait même déjà passée à l'attaque en. Une proposition très alléchante d'un point de vue salarial à en croire cette même source que Cavani pourrait avoir du mal à refuser, d'autant qu' « El Matador », qui pourrait toucher à Rome plus qu'il n'a jamais perçu dans toute sa carrière, n'a jamais caché qu'un retour en Italie ne serait pas pour lui déplaire. A la Roma non plus, visiblement.