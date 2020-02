Mercato : Stuani également ciblé par le FC Barcelone ?

Il y a urgence du côté du FC Barcelone. Privé de Luis Suarez jusqu’au mois de mai et d’Ousmane Dembélé pendant au moins trois mois, le club catalan explore plusieurs pistes afin de se renforcer avec un joker médical, qui se doit d’évoluer en Espagne (ou d’être libre). Et alors que Mundo Deportivo évoquait mercredi la piste de l’attaquant de Getafe Angel Rodriguez (32 ans), Cuatro parle de son côté d’un profil encore plus inattendu : celui de Christian Stuani. Du haut de ses 33 ans, l’Uruguayen a inscrit 20 buts en 22 matchs de… deuxième division espagnole avec Gérone cette saison. Le joueur passé par Levante, Middlesbrough ou encore l’Espanyol dispose d’une clause de 20 millions d’euros. Loren Moron (Betis) et William José (Real Sociedad) seraient d’autres options.