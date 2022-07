Mercato : Strootman à l’OM, c’est presque fini

Il reste à ce jour le deuxième plus gros transfert de l'histoire de l'Olympique de Marseille, mais également l'un des flops les plus retentissants de ces dernières années pour le club phocéen. Recruté à l'été 2018 sur l'insistance d'un Rudi Garcia alors entraîneur de l'OM, Kevin Strootman a couté la somme de 25 M€. Quatre ans plus tard, et après de multiples prêts, le milieu néerlandais est sur le point de plier bagages.

Et si Strootman est sur le départ, c'est parce qu'il serait inclus dans une opération fomentée par Marseille et le Hellas Verone. Le président Pablo Longoria a jeté son dévolu sur l'ailier gauche Dario Lazovic, et selon le journaliste Gianluca Di Marzio, le dirigeant marseillais est parvenu à glisser le nom de Kevin Strootman dans le deal. L'affaire est sur le point d'aboutir, confirme l'homme de Sky Italia. Un véritable soulagement se profile donc pour l'OM.

Car c'est également un gros salaire qui s'en irait et qui permettrait à Marseille d'économiser sur la dernière année de contrat qu'il reste encore pour le moment au joueur de trente-deux ans. En provenance de la Roma lorsqu'il avait signé à l'OM, puis prêté par son club au Genoa et à Cagliari ces dernières saisons, Kevin Strootman va donc poursuivre sa carrière en Serie A. A moins d'un ultime renversement de situation.