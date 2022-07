Chelsea est en passe de finaliser le recrutement de l'attaquant de Manchester City, Raheem Sterling. Selon The Independent, les négociations portant sur un montant de 50 millions d’euros sont sur le point d'aboutir et le transfert de l’international anglais chez les Blues est donc imminent.

Tous les voyants sont au vert pour Sterling

La direction de Chelsea est confiante sur le fait que l’accord sera conclu à temps pour que le joueur de 27 ans puisse participer à la tournée de pré-saison aux États-Unis la semaine prochaine.



Il se dit que Sterling est satisfait des conditions personnelles qui lui ont été offertes et qu'il est "excité" à l'idée de retourner à Londres, où il a vécu de l'âge de cinq ans jusqu'à ce qu'il rejoigne Liverpool en 2010, dix ans plus tard.



Le contrat pour l'international anglais aux 77 sélections comprendrait aussi des bonus pouvant attendre les 12M€.