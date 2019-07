Mercato : Solskjaer calme le jeu pour Pogba

C’est, avec Neymar, l’autre gros point d’interrogation de ce mercato: où jouera Paul Pogba la saison prochaine ? La seule certitude à l’heure où l’effectif de Manchester United a atterri en Australie, c’est que le milieu de terrain français souhaite quitter le club anglais, privé de Ligue des champions. Il l’a clairement dit, son agent Mino Raiola aussi. Ce qui n’a pas empêché le manager des Red Devils, Ole Gunnar Solskjaer, de l’emmener en tournée de pré-saison aux antipodes.

Un entraîneur mancunien qui, en conférence de presse, s’est montré agacé par toutes les rumeurs au sujet de son joueur, dont les moindre faits et gestes sont scrutés et selon lui mal interprétés. "C’est comme s’il y avait une conspiration contre Paul, a-t-il affirmé. C’est un type très bien et c’est un grand professionnel. Il n’a jamais fait de problème, il a un cœur en or. Par exemple, hier (mardi), Paul et Jesse (Lingard) étaient en train de marcher et ç’a été décrit comme une bagarre."

"Nous n’avons pas besoin de vendre"

"Mais il n’y a rien, aucun problème entre eux deux, a assuré le technicien norvégien. Paul ne s’est jamais mis à l’écart du groupe, il a toujours voulu jouer et donner son maximum. Les agents parlent tout le temps mais, comme je l’ai déjà dit, nous n’avons reçu aucune offre d’aucun club. C’est tout ce que je peux dire à ce sujet." Ça ne change rien à la volonté du champion du monde tricolore (26 ans), qui aurait deux options: retourner à la Juventus Turin ou signer au Real Madrid.

"Le club connaît ses sentiments depuis longtemps, a tout de même reconnu Ole Gunnar Solskjaer. Il y a beaucoup de rumeurs sur plusieurs de nos joueurs, le mercato est ainsi fait. Mais je suis resté en contact avec Paul, Romelu (Lukaku) et tous les joueurs et, à ma connaissance, nous n’avons pas reçu d’offre. Paul, comme d’autres joueurs, a un contrat à long terme (jusqu’en 2021, ndlr). Nous sommes Manchester United et nous n’avons pas besoin de vendre des joueurs."