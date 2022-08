Mercato: Sergio Gomez, international Espoirs, signe à Manchester City (club)

Auteur de sept buts et 15 passes décisives la saison dernière en 49 matches sous le maillot du club belge, Gomez est la quatrième recrue cet été du champion en titre de Premier League, après Erling Haaland (Dortmund), Kalvin Phillips (Leeds) et le gardien allemand Stefan Ortega Moreno.

"City est la meilleure équipe d'Angleterre et, avec Pep Guardiola, je vais avoir la chance d'apprendre et de me développer sous la houlette du manager le plus extraordinaire du football mondial", a déclaré le joueur formé au FC Barcelone. La semaine dernière, Guardiola avait confirmé l'arrivée imminente de Gomez et rejeté l'idée qu'il soit prêté cette saison.