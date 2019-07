Le PSG a officialisé sa première recrue estivale. Et comme pressenti, il s'agit de Pablo Sarabia. Le milieu espagnol du Séville FC, âgé de 27 ans, a signé pour cinq ans à Paris et sort de la meilleure saison de sa carrière avec 13 buts et 13 passes décisives en 33 matchs de Liga avec le club andalou. Le club de la capitale n'a pas précisé le montant de ce transfert.

✍️🇪🇸 @Pablosarabia92, le milieu offensif espagnol du @SevillaFC_FRA, 27 ans, s’est engagé pour 5 saisons avec le Paris Saint-Germain ✔️

Interview 🎥 et photos 📷 à découvrir vendredi sur https://t.co/oDgvOgVNCY !#WelcomeSarabia pic.twitter.com/RcguM86gO8 — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) July 2, 2019