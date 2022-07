Après vingt ans de carrière en tant que joueur de football, Wayne Rooney est passé de l'autre côté de la barrière en devenant entraîneur. L'ancien international anglais a ainsi fait ses classes du côté de Derby County entre janvier 2021 et juin 2022. S'il n'a pu sauver de la relégation un club criblé de dettes et sanctionné d'un retrait de plusieurs points, Rooney a effectué du bon travail, tant et si bien qu'il a attiré l'attention de DC United, club de Major League Soccer dont il a porté les couleurs entre 2018 et 2020. Désormais coach de l'équipe première, il a plusieurs idées de recrutement.



Et les choix de l'ex prodige des Three Lions sont très orientés. Passé lui-même par Manchester United dont il a été un symbole des années durant (2004-2017), Wayne Rooney veut piocher chez ceux qui ont eux aussi joué pour les Red Devils. Selon The Sun, l'entraîneur de trente-six ans veut d'abord proposer à Phil Jones de venir se refaire une santé en MLS. Sujet à de nombreuses blessures, le solide Mancunien a encore un an de contrat avec United mais pourrait être tenté de mettre fin à ses onze années à Old Trafford pour jouer sous les ordres de son ancien coéquipier.

Lingard très convoité

Autre cible de Rooney, Jesse Lingard est quant à lui libre de tout engagement puisque son contrat avec Manchester a pris fin le 30 juin dernier. Les deux hommes ont disputé quarante-quatre matchs ensemble chez les Red Devils, mais l'offensif de vingt-neuf ans a beaucoup de prétendants, notamment en Premier League, en Arabie Saoudite et en MLS. Quant à Ravel Morrison, autre joueur dans le radar de Wayne Rooney, il n'a jamais su saisir sa chance à Manchester avec qui il n'a disputé que trois matchs. Mais il a été recruté à Derby County la saison passée par un Rooney qui ne serait pas contre le fait de l'attirer à DC United.