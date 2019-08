A deux jours du déplacement à Amiens, Franck Kita s'est invité en conférence de presse, ce jeudi, à Nantes, pour évoquer le Mercato de son club. Et notamment le sujet de certains joueurs annoncés sur le départ. "L'idéal serait de garder Valentin Rongier et Abdoulaye Touré, a expliqué le directeur général des Canaris. S'il y a départ, nous avons les options pour les remplacer. Mais la priorité est de garder ces deux joueurs cadres du vestiaire. Ensuite, si une offre satisfait toutes les parties, tant mieux."

Le dossier Rongier est sans doute le plus chaud. Et Kita rappelle que la porte n'est pas fermée pour l'actuel capitaine des Jaune et Vert. "Il y a eu beaucoup d’approches pour Valentin Rongier. Il a un bon de sortie. Il y a eu beaucoup d’approches de l’OM, mais elles n’ont pas répondu à nos exigences", a indiqué le dirigeant nantais, relaye Ouest-France. Avant d'ajouter: "Il y a d’autres clubs que Marseille. Le montant que l’on a à l’esprit n’est pas respecté donc le deal ne peut pas se faire pour le moment."

Il faut saluer ses performances et son état d'esprit

Tout est peut-être dans le "pour le moment". Car la situation est assez claire: l'OM aurait proposé un prêt avec une option d'achat à 10 millions d'euros, Nantes veut un transfert sec, et au moins 20 millions d'euros. Si l'OM obtient plus de liquidités, en vendant Florian Thauvin et Morgan Sanson, et si les dirigeants phocéens augmentent leur offre pour le natif de Mâcon, plus rien ne s'opposerait au transfert. Mais cela fait beaucoup de conditions à réunir.

En attendant, Rongier est toujours un joueur du FC Nantes. "Ce n'est pas pour autant que Valentin n'est pas heureux d'être ici, a souligné Kita. Il a un excellent état d'esprit, c'est un excellent professionnel et un grand homme. Il faut saluer ses performances et son état d'esprit. Ça n'enlève en rien ses envies d'ailleurs." Samedi dernier, Rongier a d'ailleurs joué... contre l'OM (0-0). "C'est vrai que le contexte fait que le match tombe peut-être un petit peu mal mais en tout cas je peux me regarder dans la glace, avait indiqué Rongier à la sortie du match. J'ai donné le maximum de moi-même et on verra bien ce qui se passera."



Quand l'OM trébuche à Nantes :