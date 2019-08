Benedetto, un raté qui coûte cher

Dimitri Payet ne porte plus le brassard, mais il a voulu agir en bon capitaine, soucieux du collectif, en tendant le ballon à Dario Benedetto alors que l'Olympique de Marseille venait d'obtenir un penalty à Nantes. "J'étais le tireur désigné, expliquera l'ancien Canari après la rencontre, mais je voulais le faire marquer pour qu'il se mette tout de suite dans le bain." Payet voulait offrir à Benedetto son premier but, pour sa première titularisation avec l'OM, mais l'attaquant argentin s'est totalement manqué, en envoyant sa tentative au-dessus de la transversale, assez nettement (31e).

Un raté qui coûte peut-être deux points à son équipe, finalement tenue en échec à la Beaujoire (0-0), et qui vient sanctionner une prestation globalement très décevante de la part de l'ancien joueur de Boca Juniors, très peu trouvé par ses coéquipiers, et le plus souvent maladroit lorsqu'il était servi. Après le ratage total contre Reims samedi dernier (0-2), l'OM devra se contenter du match nul, à l'issue d'une rencontre qui a plutôt de quoi être satisfaisante selon Payet. "C'était beaucoup mieux que la semaine dernière, estime ainsi le n°10 phocéen, encore aligné à gauche dans un 4-3-3. On a péché dans la finition, on avait de quoi mettre au moins un but, voire deux. On avait la possession, on a montré qu'on pouvait jouer."

L'OM peut remercier Mandanda

Il est vrai que l'OM s'est procuré les premières situations, avec une tête de l'autre recrue Alvaro Gonzalez (4e), ou une frappe de Payet repoussée par Alban Lafont (26e). Mais au fur et à mesure du match, c'est Nantes qui a fini par se montrer le plus pressant. Les Canaris, organisés en 4-2-3-1 pour la "vraie" première de Christian Gourcuff, ont su monter en puissance au fil des minutes, notamment parce que leurs entrants, comme l'ailier Kader Bamba, ont montré plus d'envie que les jokers lancés par André Villas-Boas, à l'image d'un Nemanja Radonjic catastrophique.

L'OM peut ainsi remercier Steve Mandanda, auteur de six parades, dont trois en l'espace de deux minutes, devant Bamba (76e), Girotto et Touré (77e), sinon le compteur phocéen serait bloqué à zéro point, en plus d'être à zéro but marqué. "On aurait pu gagner, on a senti qu'il y avait quelque chose à faire, expliquera ainsi Valentin Rongier sur Canal+. Il faut qu'on retienne ce qu'on a fait de bien. Il y a beaucoup de positif. Il faut rappeler que le nouvel entraîneur n'est arrivé qu'il y a une semaine." Benedetto aussi vient tout juste de poser ses valises dans sa nouvelle ville, il faut le rappeler aussi. Mais il lui faudra montrer autre chose, dans 10 jours, face à Nice, pour ne pas que ses dirigeants commencent à trop s'inquiéter...