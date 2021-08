Mercato : Ronaldo, Camavinga... Les transferts attendus ce 31 août

Place au jour le plus long. Alors que le mercato est ouvert depuis quelques semaines maintenant, de nombreux transferts devraient encore avoir lieu ce mardi 31 août d'ici 23h59. Entre certains clubs en quête de renforts et d'autres voulant se séparer de certains éléments, les mouvements vont animer ce dernier jour du mercato d'été. L'un des dossiers les plus attendus du jour concerne Cristiano Ronaldo, pour le moment toujours dans l'effectif de la Juventus Turin. Proche d'un retour à Manchester United, le Portugais aurait passé sa visite médicale ce lundi et devrait donc rapidement être officiellement de retour chez les Red Devils.



Camavinga au Real, Koundé toujours à Séville ?



Pour le reste, si les gros clubs européens semblent pour le moment assez discrets, des surprises de dernière minute ne sont pas impossibles. A l'image du dossier Eduardo Camavinga, en fin de contrat en 2022, qui devrait quitter Rennes pour le Real Madrid. Annoncé du côté du PSG ou de Manchester United cet été, le milieu de terrain français devrait signer chez les Merengue ce mardi pour environ 30 millions d'euros, d'après Le Parisien. Un autre Français est également susceptible de bouger, c'est Jules Koundé. Sous contrat avec le FC Séville, le joueur actuellement avec les Bleus pourrait changer d'air si Chelsea venait à augmenter son offre.



Mbappé parti pour rester ?



Evidemment, le cas de Kylian Mbappé est également au cœur de l'actualité. Si l'attaquant du Paris Saint-Germain semble actuellement plus proche de rester au club, un dernier rebondissement ne semble pas totalement inenvisageable. Pour autant, le temps file et le remplacer en si peu de temps ne sera forcément pas aisé pour Leonardo, le directeur sportif parisien. En revanche, Arnaud Kalimuendo va lui quitter la capitale et devrait retourner à Lens, d'où il revient après avoir effectué une belle saison dans le Nord. Toujours en France, des clubs comme Marseille, Lyon et Bordeaux pourraient également se montrer actif d'ici 23h59.