La Ligue 1 pourrait voir partir prochainement l’une de ses stars, en la personne de Renato Sanches. L’ancien « Golden Boy » a de bonnes chances de prendre la direction de la Serie A italienne après trois saisons passées dans le nord, chez les Dogues.



D’après Sky Italia, un accord a été trouvé avec la direction de l’AC Milan. Les deux clubs se sont entendus sur un transfert de 10M€. Le deal est en place et il ne manquerait plus que l’aval du joueur. Celui-ci tarde à venir cependant. Le champion d’Europe 2016 n’est pas particulièrement pressé pour rejoindre les champions d’Italie. Il a des vues sur un autre club.

L’intérêt du PSG pour Renato Sanches s’est estompé

Représenté par le puissant agent Jorge Mendes, l’international lusitanien se verrait plutôt du côté du PSG. Il y a bien un intérêt des Franciliens envers cet élément, mais il tarde à se concrétiser. Contrairement aux rumeurs qui ont circulé, Luis Campos travaille sur d’autres pistes en priorité.



Renato Sanches va-t-il finir par accepter l’offre milanaise ? Si Paris ne revient pas à la charge avec une offre supérieure à celle de l’AC Milan, c’est ce vers quoi on se dirige. Car on voit mal le joueur faire une année supplémentaire au LOSC et se priver d’une participation à la Ligue des Champions.