Mercato Real Madrid: Van de Beek trop cher ?

Le Real Madrid cherche toujours un milieu de terrain polyvalent, et si la priorité semble clairement donnée à Paul Pogba (Manchester United), le club espagnol se doit d'activer d'autres pistes, le Français étant par ailleurs courtisé par la Juventus, alors que le montant de l'indemnité réclamée par les Red Devils pourrait également se poser comme un obstacle insurmontable.

Alors, depuis quelques jours, la rumeur Donny van de Beek a germé, et Marca la confirme ce vendredi. Les Merengues et l'Ajax Amsterdam seraient bien en contact au sujet de l'international néerlandais, mais là où la Maison blanche proposerait 50 millions d'euros pour finaliser la transaction, les Lanciers en réclameraient 15 de plus.