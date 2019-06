Mercato Real Madrid: L'avenir de Marcelo reconsidéré ?

Il y a encore quelques semaines, Marcelo était annoncé avec insistance sur le départ du Real Madrid, avant que la presse espagnole n'assure que le défenseur brésilien était décidé à rester, après avoir eu une longue discussion avec l'entraîneur, Zinedine Zidane. Mais selon les dernières informations de Marca, la donne aurait encore changé pour le latéral gauche.

En effet, l'arrivée possible du Lyonnais Ferland Mendy aurait poussé le Merengue à la réflexion, et en récompense de son implication et de sa fidélité au cours des dernières années, la Maison blanche aurait décidé de laisser le choix à son numéro 12. Marcelo aura donc tout loisir de choisir s'il souhaite changer d'air durant l'intersaison, ou participer à la reconstruction de la formation madrilène.