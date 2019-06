Mercato PSG: Visite médicale à Turin lundi pour Rabiot

Les heures passent et les informations concordent de plus en plus au sujet de l'arrivée d'Adrien Rabiot à Turin. Alors que Tuttosport et Sky Italia ont annoncé la signature prévue ce lundi du Français avec la Juventus Turin (on parle d'un contrat de quatre ans et d'un salaire annuel de 7 millions d'euros), le journaliste de la Sky Gianluca Di Marzio vient d'affirmer que Rabiot passera bien sa visite médicale ce lundi avec les Bianconeri. Pour rappel, c'est ce lundi que Rabiot sera libéré de son contrat avec le PSG, club qui l'a privé de compétition depuis le 11 décembre dernier et une entrée de 8 minutes contre l'Etoile Rouge de Belgrade (1-4) en Ligue des champions.