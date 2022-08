Leandro Paredes est indésirable au Paris SG. Pourtant, dans le reste de l’Europe, il ne manque pas de sollicitations. L’international albiceleste est en contacts depuis plusieurs semaines avec la Juventus. Et, une information du média argentin TNT Sports affirme qu’un autre géant continental se serait récemment positionné pour le faire signer.

Le PSG inflexible sur le prix de Paredes

Ce géant c’est Liverpool. Les Reds sont en quête d’un milieu défensif de qualité pour éventuellement remplacer Naby Keita. Le Guinéen se trouve actuellement en instance de départ, car il est mécontent du temps de jeu qui lui est accordé par Jurgen Klopp.



Paredes a beau ne pas faire partie des plans de Christophe Galtier chez les champions de France, sa cession ne sera effective que si les exigences des responsables parisiens sont remplies. Ces derniers demanderaient au moins 35M€ pour l’ancien joueur de Zénit St-Petersbourg. Il n’est pas certain que Liverpool accepte de payer une telle somme pour un joueur de complément et qui restera la plupart du temps sur le banc.