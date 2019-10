A en croire plusieurs médias espagnols, Paul Pogba ne serait plus une priorité pour le Real Madrid. Zinedine Zidane lui préférerait en effet désormais N’Golo Kanté, plus à même de sécuriser le milieu de terrain merengue à ses yeux, et les dirigeants madrilènes fonderaient également beaucoup d’espoirs sur Federico Valverde, l’international uruguayen débarqué à 19 ans dans la capitale espagnole et vu régulièrement ces dernières semaines, avec des prestations de plus en plus convaincantes.

La trêve internationale a pourtant donné l’occasion à Zinedine Zidane et Paul Pogba de se rencontrer et de discuter. Tous les deux présents à Dubaï, l’un pour assister à une conférence sur l’intelligence artificielle, l’autre pour soigner une blessure à la cheville récalcitrante, les deux Français ont notamment échangé sur une plage émiratie. En atteste la photo publiée ce vendredi en une du Daily Mirror, où les deux compatriotes apparaissent en pleine discussion.

Cette rencontre alimentera à coup sûr les spéculations autour d’un possible transfert du champion du monde tricolore au Real Madrid. Mino Raiola, l’agent de l’ancien Havrais, a encore récemment confié qu’il était sans doute temps pour son joueur de "relever un nouveau défi". Et son refus de prolonger son contrat chez les Red Devils, alors qu’il n’est plus lié à MU que jusqu’en juin 2021, renforce un peu plus l’idée d’un départ l’été prochain. A un prix sans doute bien moins élevé que les 150 millions d’euros réclamés par les dirigeants mancuniens l’été dernier et qui ne devrait donc plus effrayer leurs homologues madrilènes…

EXCLUSIVE: Paul Pogba meets Zinedine Zidane in Dubai to add fresh fuel to Man Utd transfer talk |@DiscoMirror https://t.co/SBKaoN3V1g pic.twitter.com/H3WemNSHl0 — Mirror Football (@MirrorFootball) October 17, 2019

