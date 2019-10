En quête d’un milieu défensif de renom afin de sécuriser son entrejeu, le Real Madrid multiplie les pistes, et ce malgré les promesses affichées par Federico Valverde depuis le début de saison. Car Paul Pogba et Donny van de Beeke, courtisés de longue date, ne sont pas les seuls joueurs sur les tablettes des dirigeants madrilènes. Il en est de même de N’Golo Kanté, dont Zinédine Zidane est évidemment grand fan.

Et à en croire El Desmarque, les Merengue auraient déjà un plan bien établi pour attirer le champion du monde tricolore : inclure James Rodriguez dans la transaction, le milieu de terrain colombien plaisant depuis longtemps aux Blues. Chelsea avait d'ailleurs tenté de le recruter il y a deux ans avant que l'ancien Monégasque soit prêté pour deux saisons au Bayern Munich. L’idée des dirigeants madrilènes serait de proposer quelque 100 millions d’euros en plus du joueur colombien contre l’international français.

L’ancien Caennais, après avoir récemment prolongé a beau être sous contrat jusqu’en juin 2023 et être un homme de base de l’équipe de Frank Lampard, l’offre des Madrilènes, qu’on peut estimer autour de 150 millions d’euros, est forcément alléchante. Et pour convaincre le champion du monde tricolore, les Merengue ne devront pas, là aussi, regarder à la dépense. Depuis sa dernière prolongation, N’Golo Kanté est en effet le joueur le mieux payé des Blues avec un salaire annuel estimé à 17 millions d’euros. Et ce alors que Gareth Bale et Eden Hazard, qui bénéficient des plus gros salaires au Real Madrid, perçoivent 15 millions d’euros nets par an...