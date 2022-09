Nouveau départ pour Pjanic

C'est officiel : Miralem Pjanic clos définitivement le chapitre du. Déjà prêté au Besiktas Istanbul la saison passée, le milieu de terrain offensif a été transféré à Al-Sharjah, ce mercredi. Le club des Émirats arabes unis a confirmé l'arrivée de l'international bosnien sur ses supports officiels. Libre de tout contrat après avoir mis un terme à son bail en Catalogne, Pjanic a paraphé un contrat portant sur les deux prochaines années.

Du haut de ses 32 ans, Miralem Pjanic fait donc le grand saut dans un championnat plus exotique. Une nouvelle expérience qui ne lui permettra pas de se confronter au plus haut niveau. Pjanic, qui était arrivé au FC Barcelone lors de l'été 2020 en provenance de la Juventus, ne s'est pas imposé avec le maillot blaugrana. Irrégulier et rapidement mis sur le banc, l'ancien Lyonnais était en quête d'un nouveau challenge.

Aux Émirats arabes unis, l'ex-Bianconero retrouvera un autre joueur ayant fréquenté le FC Barcelone, Paco Alcacer.. Au total, le milieu de terrain aura fait 30 apparitions avec la tunique blaugrana.