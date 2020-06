Mercato : Pastore vers la MLS, Ndombele échangé avec Coutinho ?

Les rumeurs fiables



Sous contrat jusqu’en 2021 avec le Napoli, Arkadiusz Milik n’a toujours pas trouvé d’accord pour une prolongation avec le club italien. Sous peine de le voir partir libre l’été prochain, Naples pourrait le vendre dès ce Mercato 2020, et les offres sont nombreuses pour l’attaquant polonais de 26 ans (25 matchs, 12 buts cette saison). Si la Juventus était aux aguets depuis plusieurs semaines, l’Atlético Madrid l’est désormais aussi, selon Sky Italia. Le club madrilène s’est renseigné auprès des agents du joueur, et toujours le média italien, Tottenham a également montré son intérêt.



Onze ans après son arrivée en Europe, à Palerme, et si Javier Pastore changeait de continent ? Selon le journaliste italien spécialisé dans les transferts Nicolo Schira, le milieu de terrain argentin de 31 ans (14 matchs, 0 but cette saison) pourrait quitter la Roma, où il est sous contrat jusqu’en 2023, cet été. L’ancien joueur du PSG aurait rejeté deux grosses offres venues de Chine ces derniers mois, et ce sont désormais deux clubs de MLS qui seraient intéressés par lui : l’Inter Miami et le Los Angeles Galaxy. La Roma, qui l’a acheté 24 millions d’euros, demanderait 10 millions d’euros pour le vendre.

Les rumeurs loin d’être fiables



En partance de Tottenham, où il ne s’entend plus du tout avec son entraîneur José Mourinho, Tanguy Ndombele (23 ans, sous contrat jusqu’en 2025, 27 matchs et 2 buts cette saison) pourrait rebondir en Espagne, du côté du FC Barcelone. Selon Mundo Deportivo, un échange avec Philippe Coutinho (28 ans, sous contrat jusqu’en 2023, 33 matchs, 9 buts et 8 passes cette saison), qui va faire son retour de prêt du Bayern Munich, serait à l’étude, même si le coach portugais ne serait pas très chaud à l’idée d’intégrer le Brésilien dans son système de jeu (il préférerait le Marseillais Morgan Sanson).



Alors qu’une signature de Kalidou Koulibaly à Manchester City semblait très proche ces derniers jours, et si Liverpool raflait finalement la mise ? Selon Tuttomercato, Jürgen Klopp souhaite renforcer sa défense la saison prochaine et aimerait voir l’international sénégalais de 29 ans (24 matchs cette saison) prendre place aux côtés de Virgil van Dijk. Le club champion d’Angleterre devrait faire une offre dans les prochains jours pour Koulibaly, sous contrat avec Naples jusqu’en 2023, en incluant Dejan Lovren dans la transaction. Le président du Napoli demande 100 millions d’euros pour son joueur, mais le prix pourrait baisser en raison de la crise économique.

Ça va se faire



Formé à l’Olympique Lyonnais, dont il porte les couleurs depuis ses 13 ans, Amine Gouiri s’apprête à s’engager avec l’OGC Nice. Selon France Football, les négociations autour d’un transfert de 6 millions d’euros se passent bien entre les deux clubs, pour l’attaquant de 20 ans, qui a disputé 5 matchs (0 but) cette saison et qui est sous contrat jusqu’en 2022 avec l’OL.