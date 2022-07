Mercato : Paris proche d'enterrer la piste Skriniar

Devancé par West Ham dans le dossier Gianluca Scamacca, le Paris SG est en passe d’essuyer un autre flop sur le marché des transferts. Le club de la capitale n’a pas réussi à s’entendre avec l’Inter Milan pour la cession de Milan Skriniar. Le Slovaque figurait comme la priorité du recrutement des Parisiens et Luis Campos, le conseiller sportif, a multiplié les efforts pour pouvoir trouver un terrain d’entente avec les Lombards. En vain, d’après ce que révèle L’Equipe. Ces derniers se sont montrés intransigeants par rapport au prix exigé. 70M€, c’est ce qu’ils avaient demandé pour l’arrière slovaque. Un montant sur lequel Paris a catégoriquement refusé de s’aligner et les discussions pouvant impliquer des joueurs comme monnaie d’échange n’ont pas abouti. L’Inter ne veut que du cash, afin d’être en conformité avec le fair-play financier et essayer ensuite de remplacer poste pour poste l’élément partant.



L’Inter est d’autant moins pressé de laisser filer Skriniar, que ses supporters lui ont clairement fait savoir qu’ils s’opposent au départ du patron de leur défense. Des membres de La Curva ont même provoqué une rencontre avec la direction dans ce but. Le contrat de Skriniar avec les Nerazzurri expire en 2023. Les vice-champions d’Italie signeraient un joli coup sur le plan sportif en le conservant, mais économiquement cette initiative poserait problème. A moins bien sûr qu’ils ne parviennent à prolonger le joueur dans le courant de la saison. Des négociations pour un nouveau bail jusqu’en 2027 sont déjà en cours.