Mercato: Oscar de retour en Europe

On l'avait presque oublié. Après trois saisons sous le maillot des Blues de Chelsea (2014-2017), Oscar avait été transféré au Shanghaï SIPG pour 60 millions d'euros. Deux ans plus tard, il pourrait quitter la Chine et revenir en Europe. Le milieu offensif brésilien a en effet indiqué être en contact avec les deux clubs de Milan. "Oui, j'ai parlé à deux clubs de Milan ces dernières semaines. Je ne peux pas entrer dans les détails mais la chose que je peux dire, c'est que je veux jouer en Italie", a-t-il déclaré dans des propos relayés par France Football.

L'unique buteur lors de la déroute brésilienne en demi-finale de la Coupe du Monde face à l'Allemagne (7-1) voudrait un nouveau challenge sportif, et aurait l'espoir de retrouver la Seleçao.