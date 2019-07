Mercato OM: Rondon s'éloigne encore

L'Olympique de Marseille a débuté sa préparation d'avant-saison avec un effectif très allégé en attaque, Lucas Ocampos et Mario Balotelli étant partis. Pour l'heure, seul Valère Germain fait office de véritable joueur de surface, alors André Villas-Boas aimerait évidemment voir débarquer un nouveau renfort le plus rapidement possible.

Un temps annoncé sur les tablettes du club phocéen, Salomon Rondon ne devrait pas poser ses valises sur le Vieux-Port. Et pour cause, d'après les dernières informations de Sky Sports, l'international vénézuélien s'apprête à s'engager en faveur du Dalian Yifang, désormais coaché par celui qui était son entraîneur chez les Magpies de Newcastle United au cours de l'exercice écoulé, à savoir Rafael Benitez.