Mercato OM: Ça se précise pour Ocampos

Sous contrat jusqu’en 2020 avec l’OM, Lucas Ocampos se rapprocherait de plus en plus du FC Séville. Selon La Provence, les négociations entre les deux clubs auraient bien avancé ces dernières heures et l’attaquant argentin serait intéressé par un départ en Espagne.

Les dirigeants andalous auraient revu leur première offre à la hausse et proposeraient désormais à l’Olympique de Marseille 15 millions d’euros, bonus compris. Arrivé sur le Vieux Port en 2015, le joueur de 24 ans avait été recruté pour environ 8 millions d’euros.