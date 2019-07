Mercato OM: Benedetto est bien la priorité de Villas-Boas

Le transfert de Dario Benedetto à l'Olympique de Marseille tarde à se concrétiser. Malgré l'accord du joueur pour rejoindre le club phocéen, les deux formations négocient toujours les modalités d'un éventuel transfert. En attendant, Andre Villas-Boas, le nouvel entraîneur de l'Olympique de Marseille, a confirmé qu'il espérait la venue de l'Argentin et qu'il connaissait bien le profil du buteur de Boca Juniors. "Je suis un fan inconditionnel de Boca Juniors. J'ai toujours aimé la passion autour de ce club. Je suis les matches de Boca et je connais très bien Dario. On a fait une offre, j'attends. C'est la priorité n°1 à ce poste", a expliqué le Portugais dans un entretien accordé à L'Equipe en marge du stage de l'OM aux Etats-Unis. Villas-Boas a aussi indiqué qu'il espérait "quatre à cinq recrues" avant la fin du mercato.