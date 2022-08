Non aligné dimanche contre Reims en championnat (1-1), Lucas Paqueta est toujours en instance de départ à Lyon. Son avenir semble se dessiner du côté de l’Angleterre. Toutefois, au lieu de signer à West Ham, l’international brésilien pourrait s’engager avec une autre formation de Premier League. Plus importante que celle des Hammers.

West Ham pas certain d’avoir Paqueta

C’est Jean-Michel Aulas, le président lyonnais, qui a révélé cette information, dimanche après la sortie en terre champenoise. "C'est malheureux que Lucas Paqueta parte. Mais il voulait partir. On pensait avoir de très grands clubs, on les pas eus. Il a fallu discuter au dernier moment avec West Ham. Maintenant je sais qu'il y avait un club anglais qui voulait se manifester au dernier moment donc peut-être que demain matin on va se réveiller avec une nouveauté. Je ne peux pas vous dire le nom", a-t-il confié sur Canal+.

L’identité de ce cador anglais n’a pas été divulguée, mais on peut imaginer qu’il s’agisse de Manchester United ou d’Arsenal. Ces deux clubs s’étaient intéressés précédemment intéressés à l’ancien milanais, mais sans formuler d’offre concrète. Il n’est pas exclu non plus que la déclaration de JMA soit un simple coup de bluff pour amener les responsables de West Ham à améliorer leur offre. Leur dernière proposition pour le Brésilien s’élevait à 55M€.