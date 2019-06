Mercato OL: Lopes finalement sur le départ ?

Anthony Lopes a manifestement du mal à s'entendre avec les dirigeants de l'Olympique Lyonnais concernant sa prolongation de contrat. A tel point qu'à un an de son contrat les positions entre l'entourage du joueur et le club restent très éloignées et qu'un départ ne serait plus impossible. Selon L'Equipe, le joueur aimerait quasiment doubler son salaire ce que l'OL lui refuse afin de ne pas mettre en péril l'équilibre des salaires au sein du club. Le gardien est très apprécié et le risque de le voir partir libre dans un an vont peut-être aider à un rapprochement. Mais plus le dossier va traîner plus il sera difficile à gérer pour les deux parties.