Le président de la Sampdoria l'a dit clairement jeudi soir, sur Sportitalia: "J'ai vendu Joachim Andersen à Lyon pour 24 millions d'euros, plus six millions de bonus." L'Equipe précise néanmoins qu'un dernier accord doit encore être trouvé entre l'OL et le défenseur danois, mais ça ne devrait poser aucun problème.