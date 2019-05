Mercato OL: Aulas veut garder Mendy 

Yvan Le Mée, l'agent de Ferland Mendy, est revenu, dans un entretien accordé à Tuttosport, sur la situation du défenseur lyonnais. Courtisé par l'Atlético Madrid, le Barça, le Real ou encore la Juventus, le latéral gauche de l'OL, même s'il assure vivre avec sérénité cette agitation, va vivre un mercato agité, mais Jean-Michel Aulas compte bien conserver son joueur.

"L’arrière gauche est un poste rare et coûteux, Lyon n’a pas mis Mendy sur le marché et le président Aulas aimerait en profiter pendant encore un an, mais cela dépendra des offres : si le bon choix se présente, en particulier au niveau du projet sportif, nous rechercherons un accord avec Lyon qui plaira à tout le monde. Ce sera un choix sportif, pas seulement économique, sinon, nous irions en Chine", a déclaré Le Mée à propos de son client.

L'agent de l'international français en a également profité pour décrire le profil de l'ancien Havrais : "C’est un Marcelo français lorsqu’il attaque, mais en défense, il peut être comparé à Alex Sandro ou à l'âge d'or de Chivu. Il est gaucher, mais il a aussi une bonne patte droite qui lui permet de se recentrer."