Mercato OL: Aulas et les "mauvaises habitudes" des agents de Lopes

En fin de contrat avec l'Olympique Lyonnais au 30 juin 2020, Anthony Lopes figure donc parmi les dossiers prioritaires à gérer pour les dirigeants rhodaniens en cette intersaison 2019. Le gardien de but international portugais doit prolonger, ou être transféré. Et Jean-Michel Aulas espère bien que son petit protégé restera entre Rhône et Saône.

"De notre côté, nous avons confirmé une offre de trois ans supplémentaires, à des niveaux jamais atteints pour un gardien, et on a eu des grands gardiens internationaux à Lyon dans le passé, a précisé le président de l'OL sur RMC Sport. Il a des agents qui ont quelques fois eu des rendez-vous avec des grosses cylindrées européennes et ont parfois pris des mauvaises habitudes", mais "je suis toujours quelqu’un de confiant et positif. Anthony est quelqu’un de très grande qualité sur le plan humain et sportif. On va trouver un bon accord".