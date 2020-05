Mercato : Ntep de retour en Ligue 2 ?

38 matchs en trois saisons

Le football français l’avait un peu perdu de vue, à la suite de son transfert au VfL Wolfsburg à l’été 2017. Trois ans plus tard, Paul-Georges Ntep devrait faire son retour en France, et plus précisément du côté de Guingamp, selon les informations de L’Équipe. D’après le quotidien sportif français, le joueur de 27 ans serait arrivé en Bretagne ce mercredi, afin de passer la visite médicale préalable à son engagement. Séduit par le profil et l’expérience du footballeur, Sylvain Didot, l’actuel entraîneur de l'En avant, aurait donné son feu vert pour ce recrutement.

Si l’option Ntep peut s’avérer séduisante, il n’en reste pas moins que le joueur formé à l’AJ Auxerre reste une énigme. Si l’ancien international français (2 sélections) ne semble pas avoir perdu ses capacités techniques, c’est davantage sur le plan physique que les interrogations sont nombreuses. En effet, Paul-Georges Ntep n’a disputé que 38 rencontres depuis son départ du Stade Rennais. Un bilan bien maigre quand on sait qu’un joueur professionnel dispute, en moyenne, une trentaine de matchs dans une saison.

Si le risque est donc bel et bien présent, Guingamp a pris l’habitude, ces dernières années, de relancer des joueurs (Jimmy Briand, Clément Grenier...). Une chose est sûre, avec ce recrutement, le club breton frapperait un grand coup et compte visiblement mettre toutes les chances de son côté afin de retrouver, au plus vite, la Ligue 1.