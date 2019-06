Mercato Nîmes: Savanier ne signera pas à l'OM, mais à... Montpellier

On l'avait pensé capable de forcer les portes d'un grand nom du championnat de France. Mais le stratège du Nîmes Olympique et meilleur passeur de la dernière saison de Ligue 1 ne manque assurément pas d'ambitions à l'heure de s'engager avec le rival montpelliérain. Teji Savanier (27 ans), s'il avait repris cette semaine l'entraînement avec les Crocodiles, devrait s'engager lundi avec le MHSC, selon les informations de L'Equipe. Pour la plus grande déception des supporters gardois.

Savanier s'apprête ainsi à signer un contrat de 4 ans avec son club formateur, quitté en 2011 et qui n'avait pas cru bon de lui donner sa chance chez les pros. Au passage, le joueur, appelé à succéder à Ellyes Skhiri, qui n'a pas été prolongé et se retrouve sur le départ, va améliorer sa rémunération, passant de 30 000 à 100 000 euros brut par mois, selon le quotidien sportif.

C'est une deuxième prise de choix pour Laurent Nicollin après l'arrivée dans l'Hérault de Jordan Ferri.