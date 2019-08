Mercredi, les supporters de l'OGC Nice ont accueilli la nouvelle avec soulagement. L'Autorité de la concurrence a autorisé le rachat du club par Ineos et le milliardaire britannique Jim Ratcliffe. Désormais, plus rien peut entraver le passage de relais entre l'actuel propriétaire et le futur repreneur, qui va permettre d'insuffler un vent nouveau sur la Côte d'Azur, et surtout apporter des moyens financiers dont n'ont encore jamais disposé les Aiglons dans leur histoire. Et il faudra sans doute désormais compter sur l'OGCN comme un très sérieux prétendant aux places européennes. Car les nouveaux dirigeants semblent décidés à investir pour bâtir rapidement une formation de qualité.

En témoignent les informations de Nice-Matin ce jeudi, qui rapporte que plusieurs millions d'euros devraient être dépensés sur cette fin de semaine. Les dossiers Adam Ounas et Kasper Dolberg étaient en attente de la validation du rachat du club, et tout devrait donc s'accélérer. Le milieu de terrain offensif formé à Bordeaux devrait débarquer sous forme de prêt de 3 millions d'euros en provenance du SSC Naples, avec à la clef une option d'achat estimée à 22 millions d'euros. En parallèle, Kasper Dolberg devrait lui quitter l'Ajax pour s'engager avec le Gym contre plus de 20 millions d'euros, le demi-finaliste de la dernière Ligue des champions devenant ainsi la recrue la plus coûteuse de l'histoire du club.



Que vaut Kasper Dolberg ?



Et d'autres renforts seraient aussi espérés afin de permettre à Patrick Vieira de disposer au plus vite d'un effectif lui permettant de viser au plus haut dans la hiérarchie nationale. Comme un symbole, les internationaux algérien et suédois pourraient être présents dès mercredi, sur la pelouse de l'Allianz Riviera, au moment d'affronter l'OM en match en retard de la 3e journée de Ligue 1. Le Champions Project phocéen, à l'arrêt cet été après avoir pris du plomb dans l'aile au cours du précédent exercice, pourrait désormais être confronté à une nouvelle concurrence niçoise de grande qualité si d'aventure le mercato du Gym prend la tournure escomptée. Car les Azuréens ne semblent pas décidés à se contenter de Dolberg ou Ounas, aussi talentueux soient-ils, puisque le dossier Renato Sanches aurait également été ouvert...