La Séance de rattrapage : Nice va dégainer

Le mercato de Nice va (enfin) débuter

Après de longues semaines d’attente, les Aiglons touchent enfin au but. L’Autorité de la concurrence a donné son feu vert pour le rachat du club par INEOS. Une étape de passée, la dernière avant de basculer dans une autre dimension. Inactif depuis le début du mercato, le Gym va enfin pouvoir s’activer. Et les nouveaux propriétaires ont bien l’intention de frapper fort, et ce même s’il reste moins de deux semaines avant la clôture du marché des transferts.

Plusieurs profils sont recherchés. Parmi eux, un latéral gauche. Alors que les négociations étaient bien avancées pour un retour du Brésilien Dalbert, le club azuréen pourrait finalement privilégier la piste Nsoki. Selon Nice-Matin, le Parisien plairait davantage à Patrick Vieira.

Autre priorité, l’attaque. Alors que les dossiers Dolberg et Ounas sont en bonne voie, les Niçois se seraient également renseignés pour Martin Terrier. D’après l’Equipe, le joueur de 22 ans hésiterait à quitter Lyon. Schalke et l’AC Milan seraient aussi sur le coup.

Lemina d'accord avec Monaco

Monaco n’est décidément pas rassasié. Alors que le club de la Principauté présentait aujourd’hui ses recrues estivales, il n’aurait pas encore terminé ses emplettes. Après s’être renforcé offensivement (voir plus bas), les Rouge et Blanc s’attaquent désormais à leur milieu de terrain. Un retour de Tiémoué Bakayoko serait toujours envisagé. Dans le même temps, les dirigeants monégasques seraient tombés d’accord avec Mario Lemina, selon RMC. Reste maintenant à s’entendre avec Southampton. Un prêt avec option d’achat obligatoire serait à l’étude.

L’avis de la rédaction : Après un début de saison alarmant (2 défaites, 6 buts encaissés), Monaco veut réagir. Mario Lemina a l’expérience de la Ligue 1 et pourrait faire du bien à l’entrejeu monégasque.

Mitroglou dans le viseur du PSV ?

Censé être prêté pour une nouvelle saison à Galatasaray, Kostas Mitroglou pourrait finalement rejoindre… les Pays-Bas. L’attaquant grec serait en effet pisté par le PSV Eindhoven selon les médias turcs. Les dirigeants olympiens ne seraient pas contre le fait de le prêter à un autre club que Galatasaray.

L’avis de la rédaction : Alors qu’il est indésirable à l’OM et que Galatasaray n’en veut déjà plus, tout le monde semble y trouver son compte dans cette opération.

Un échange Rakitic-Mandzukic ?

A en croire Tutto Sport, Le Barça serait tenté par un échange entre Mario Mandzukic et Ivan Rakitic. Le club catalan apprécierait le profil de l’attaquant de 33 ans. De son côté, la Juventus ne serait pas contre le départ de l’international croate.

L’avis de la rédaction : Rakitic n’a cessé de répéter qu’il ne voulait pas quitter le Barça cet été. La Juventus possède en plus un milieu de terrain déjà bien fourni.

Pas de départ pour Batshuayi ?

Et si Michy Batshuayi restait à Chelsea ? C’est en tout cas le scenario qui semble se dessiner pour l’attaquant. Prêté à Dortmund, à Crystal Palace et à Valence ces dernières années, l’international belge ne semble pas (pour le moment) entré dans les plans de Frank Lampard, le nouvel entraineur des Blues. Mais l’ancien marseillais n’aurait pas l’intention de partir et aimerait faire changer d’avis son coach, selon le London Evening Standard.

L’avis de la rédaction : C’est un pari osé voire risqué de la part de Batshuayi qui aurait, selon nous, tout intérêt à obtenir du temps de jeu ailleurs.

Ribéry accueilli en héros à Florence

Franck Ribéry a donc choisi la Fiorentina. Libre depuis la fin de son contrat avec le Bayern, le Français se lance un nouveau défi en signant avec la Viola. A 36 ans, il découvre ainsi un nouveau championnat. L’ancien bavarois a déjà pu gouter à la ferveur italienne lors de son arrivée à l’aéroport.

Slimani rejoint Monaco

Après Wissam Ben Yedder, l’AS Monaco a encore enregistré la venue d’une arme offensive. C’est au tour d’Islam Slimani de débarquer en Principauté. Auteur d’une saison décevante à Fenerbahçe, l’international algérien espère rebondir en Ligue 1 avec le club du Rocher. Il a été prêté une saison (avec option d’achat) par Leicester.

🔴⚪️ L'AS Monaco est heureux d'annoncer le prêt pour une saison, avec option d'achat, d'@slimaniislam en provenance de Leicester.



📄👉 https://t.co/a2awFEzhOH pic.twitter.com/dadWhg8slH — AS Monaco 🇲🇨 (@AS_Monaco) August 21, 2019

Isimat-Mirin prêté au TFC

Toulouse a annoncé l’arrivée de Nicolas Isimat-Mirin. Après avoir connu des expériences aux Pays-Bas et en Turquie, le défenseur de 27 ans fait donc son retour en Ligue 1. L’ancien de Valenciennes et Monaco, qui appartient à Besiktas, rejoint le TFC sous forme de prêt.

Zappacosta de retour en Serie A

L’AS Roma continue de renforcer sa défense. Après l’arrivée de Spinazzola, le club de la Louve va enregistrer la signature d’un autre italien, Davide Zappacosta. Le latéral droit de Chelsea débarque dans la capitale sous forme de prêt, sans option d’achat. L’ancien du Torino retrouve ainsi la Serie A deux ans après l’avoir quittée.

Visite mediche per Davide Zappacosta👨‍⚕️ pic.twitter.com/QVfwTlbr2J — AS Roma (@OfficialASRoma) August 21, 2019

Corchia encore prêté

Alors qu’il appartient au FC Séville, où il n’a pas réussi à s’imposer, Sébastien Corchia a été prêté la saison dernière à Benfica. Rebelote pour l’ancien lillois de 28 ans qui atterri cette fois-ci à l’Espanyol Barcelone, sous forme de prêt avec option d’achat.

Sturridge en Turquie

En fin de contrat avec Liverpool, Daniel Sturridge a trouvé un nouveau point de chute. L’international anglais, qui bénéficiait de beaucoup de propositions en Europe, a finalement choisi de rejoindre Trabzonspor. Le joueur de 29 ans s’est engagé pour trois saisons avec le club turc.