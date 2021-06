Les rivaux du PSG sur la scène nationale et aussi continentale peuvent trembler. Le club de la capitale française a l’intention de taper fort durant le mercato estival, très fort même. Soucieux de retrouver le sommet sur la scène domestique et aller conquérir enfin de son premier titre de champion de renforts, il prévoit d’attirer plusieurs recrues importantes. C’est ce qu’a assuré Nasser Al-Khelaifi, son président.

Al-Khelaifi et le PSG voient grand pour la suite

Dans une interview accordée à L’Equipe, et tout en réitérant son intention de garder Kylian Mbappé, l’homme fort du PSG a affirmé que les investissements qui seront faits seront à la hauteur des ambitions du club. « Ces deux dernières années, on n'a pas beaucoup investi, entre autres du fait de la crise sanitaire. Mais on a fait une finale et une demie. Ça montre qu'on est là. Maintenant, on doit encore s'améliorer sur certains postes. On les a ciblés, on sait ce qu'on veut faire (…) On va faire de gros recrutements. Ce mercato sera plus actif que les précédents. On sera présents, on a des ambitions pour cet été ».

Le dirigeant qatari est donc déterminé à offrir à Pochettino les outils nécessaires pour faire briller l’équipe. Mais, il ne faut pas compter sur lui pour dévoiler les pistes actuellement explorées. Ainsi, quand le nom de Lionel Messi a été mentionné, il s'est attelé à préserver le mystère. Cela étant, il reconnait que le génie argentin incarnait toujours une possibilité. « Messi est en fin de contrat, tous les clubs ont le droit de discuter avec lui et de le recruter pour la saison prochaine, a-t-il souligné. Ce que je peux vous dire, et vous pouvez me croire, c'est que tous les grands joueurs veulent venir au PSG. Tous - pour que les choses soient claires, je ne dis pas ça pour vous répondre sur Messi. Ce n'est pas possible de tous les faire venir, d'autant qu'on a déjà de grands joueurs nous aussi. Après, Messi est Messi, un joueur fantastique ».