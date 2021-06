📺 #beINCENTER

Nasser al-Khelaifi s'est montré sans équivoque dimanche soir, dans son entretien accordé à L'Equipe : "Kylian Mbappé va rester au club. On ne va jamais le vendre. Il ne partira jamais libre." Avant de préciser : "Je ne donne jamais de détails dans les médias sur des négociations en cours. Tout ce que je peux dire, c'est que ça avance bien." Poursuivant ensuite son exposé, le président du Paris Saint-Germain admet qu'il espère un terrain d'entente avant de jouer surpour le champion du monde de 22 ans.Pour Al-Khelaifi, Mbappé a aussi une mission, celle de "promouvoir le championnat de France". Répétant son amour pour un garçon fantastique, en tant que personne comme en tant qu'athlète, il estime que sa pépite gagnera le Ballon d'Or et a tout ce qu'il faut pour prolonger. Avant d'asséner : "Quels clubs peuvent rivaliser avec le PSG ?" C'est toute la question que se pose sans cesse Kylian Mbappé, au moment d'effectuer ses choix pour la suite de sa carrière. On s'en souvient, sa prise de parole en 2019 avait été largement commentée en ce sens.Aux Trophées UNFP en 2019, alors qu'il recevait la récompense de meilleur joueur du championnat, il avait alors réclamé plus de responsabilités, "au PSG ou ailleurs". Ce qui sonnait clairement comme un appel brutal à ses dirigeants : soit le club se renforce, soit il imagine son avenir dans un autre club.et la tendance semble favorable à un maintien de Kylian Mbappé à Paris, donc à une prolongation de ce dernier puisqu'il ne lui reste qu'un an de contrat (ce qui signifie aussi être libre de signer où il le souhaite dans un peu plus de six mois).