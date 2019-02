Mercato Napoli: Le départ d’Hamsik officialisé

Après plusieurs jours de négociations, le Napoli a officiellement cédé Marek Hamsik (31 ans) au club chinois de Dalian Yifang.

Le transfert serait finalement de 20 millions d’euros, selon différents médias italiens.

Après 12 ans passés chez les Partenopei, où il est devenu capitaine, le milieu slovaque poursuit donc sa carrière en Extrême-Orient, où il devrait toucher 9 millions d’euros par saison.

#Dalian Yifang has announced the sign of Marek #Hamsik from SSC #Napoli. Here’s the first photo with his new team pic.twitter.com/XzjOfZ5x96